Boxen: Hughie Fury will Titel in die Familie zurückholen

erschienen am 08.03.2017



Hughie Fury will den Schwergewichts-Titel im Profiboxen in die Familie zurückholen. Nachdem sein Cousin Tyson Fury seine Gürtel wegen Depressionen niedergelegt hatte, boxt der 22 Jahre alte Hughie am 6. Mai gegen Champion Joseph Parker (Neuseeland) in Auckland um die WBA-Krone.

"Ich hole mir den Titel, dann kommt Tyson zurück, und wir beide können das Schwergewicht beherrschen", sagte Hughie Fury zu seinen Plänen. Der Brite blieb bislang in 18 Kämpfen ungeschlagen und wird von seinem Vater Peter trainiert, der auch Tyson Fury gecoacht hatte.

Parker war in Auckland im vergangenen Dezember Weltmeister geworden. Nachdem Tyson Fury seine Gürtel niedergelegt hatte, gewann der 25-Jährige den Kampf um den vakant gewordenen WBA-Titel gegen den Mexikaner Andy Ruiz nach Punkten.

Ex-Champ Tyson Fury hatte am Dienstag angekündigt, dass er am 13. Mai in den Ring zurückkehren wolle, ein Gegner stehe aber noch nicht fest. Nach seinem überraschenden Punktsieg über Wladimir Klitschko (Ukraine) Ende 2015 hatte der Brite seine Titel der WBA und WBO wegen Depressionen niedergelegt.