Boxen: Klitschko am 29. April gegen ungeschlagenen Joshua

erschienen am 11.12.2016



Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko kämpft am 29. April 2017 im Londoner Wembley-Stadion gegen IBF-Champion Anthony Joshua (Großbritannien) um den Titel des Superweltmeisters der WBA. Dies verkündete der Ukrainer am Samstag in Manchester nach Joshuas erfolgreicher Titelverteidigung gegen den US-Amerikaner Eric Molina noch im Ring.

Bereits für 2016 war ein Kampf zwischen Klitschko und Joshua geplant gewesen, dieser platzte jedoch. Stattdessen trat der bislang ungeschlagene Joshua gegen Molina an, den er in der dritten Runde K.o. schlug.