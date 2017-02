Boxprofi Stieglitz vor EM-Kampf gegen Sjekloca

erschienen am 14.02.2017



Leipzig (dpa) - Box-Europameister Robert Stieglitz wird seine erste Titelverteidigung im Halbschwergewicht am 18. März in Leipzig gegen Nikola Sjekloca bestreiten. Der aus Montenegro stammende Gegner verlor im Mai 2014 schon den WBO-WM-Kampf gegen Arthur Abraham nach Punkten. «Ich habe meine Stärken und weiß, was ich kann, obwohl ich schon etwas älter geworden bin», meinte Stieglitz am Dienstag in Leipzig. «Wir nehmen den Gegner sehr ernst», sagte Ulf Steinforth, Promoter von SES Boxing.

Den zweiten Titelkampf im Halbschwergewicht bestreitet der WBO-/WBA-Inter-Conti-Champion Dominic Bösel gegen den Finnen Sami Enbom. «Ich glaube, ich gewinne klar und boxe bald um eine WM», erklärte der finnische Rechtsausleger. Bösel nahm es gelassen: «Wer will das nicht.» Steinforth sieht in Bösel den «aufgehenden Stern in Deutschland» und hofft auf eine ganz große Karriere.

Der Großkampftag in viereinhalb Wochen mit fünf Titelkämpfen steigt in der Arena Leipzig (MDR live). «Leipzig ist etwas ganz Besonderes, das Herz Mitteldeutschlands. Einen besseren Standort mit der Arena hätten wir nicht finden können», sagte Steinforth und verwies auf 3000 von insgesamt 6000 verkauften Karten.

Aus der Messestadt steigt Sandra Atanassow in den Ring. «Es ist eine riesengroße Freude für mich, hier boxen zu dürfen», sagte Atanassow. Bei den schweren Jungs kommt es zum Duell zwischen Erkan Teper und dem Polen Mariusz Wach, der schon gegen Wladimir Klitschko im Seilgeviert stand. «Wach ist ein Topgegner, ich versuche das Beste daraus zu machen. Wenn ich den schlage, stehen mir alle Türen offen», sagte Teper und gab nach seiner letzten Niederlage zu: «Ich war ein bisschen faul, habe Fehler gemacht. Mit meinem neuen Trainer Pablo Hernandez läuft jetzt alles», sagte Teper.