BrÃ¤hmer entthront: Niederlage wegen Armverletzung

Brähmer entthront: Niederlage wegen Armverletzung

erschienen am 01.10.2016



Profiboxer Jürgen Brähmer hat seinen WM-Titel im Halbschwergewicht verloren. Der Schweriner gab in Neubrandenburg im WM-Fight der WBA gegen den Waliser Nathan Cleverly zu Beginn der siebten Runde wegen einer Verletzung am rechten Ellbogen auf und kassierte die dritte Niederlage im 51. Profikampf.

"Ich bin 37 Jahre alt, das soll es nicht gewesen sein", sagte Brähmer noch im Ring, um seine Entscheidung zu erklären: "Wir haben ein Rematch vereinbart. Natürlich ist so etwas ärgerlich, wenn du weißt, dass du in Führung liegst."

Vor knapp 5000 Zuschauern im Jahnsportpark von Neubrandenburg gingen beide Boxer von Beginn an hohes Tempo und boten zunächst einen hochklassigen Kampf. Brähmer konnte in den ersten Runden viele Treffer setzen und lag bis zum Abbruch mit zwei Runden in Front. Für den früheren WBO-Champion Cleverly war es am Ende der 30. Sieg im 33. Profikampf.

Brähmer war im April 2014 durch einen Sieg über Enzo Maccarinelli (Großbritannien) Weltmeister der WBA geworden.