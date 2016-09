Brasilianerin Kajiya gewinnt Kitesurf World Cup vor Fehmarn

erschienen am 04.09.2016



Die Brasilianerin Bruna Kajiya hat beim Kitesurf World Cup vor der Ostseeinsel Fehmarn zum insgesamt dritten Mal in der Freestyle-Kategorie triumphiert. Hinter der 29-Jährigen belegten am Sonntag die Britin Hannah Whiteley und Annabel van Westerop von den Niederländischen Antillen die Plätze zwei und drei. Sabrina Lutz aus Hamburg wurde Siebte. Die abschließenden World Cups des Jahres finden im September in Ägypten und im Dezember in Neukaledonien im Süd-Pazifik statt.

Bei den Männern machte der unbeständige Wind eine faire Konkurrenz unmöglich, sodass nach der Vorschlussrunde alle Halbfinalteilnehmer auf Platz eins gewertet wurden. Der Deutsche Linus Erdmann (Hamburg) war schon im Viertelfinale gescheitert.

Im Slalom-Wettbewerb siegte Weltmeister Florian Gruber (Garmisch-Partenkirchen) knapp vor dem Österreicher Adrian Geislinger. Benni Boelli aus Unterwoessen wurde überraschend Dritter. Bei den Damen siegte die Niederländerin Katja Roose vor Leonie Meyer aus Kiel.