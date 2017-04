Braunschweig verlängert mit Hernández bis 2020

erschienen am 23.04.2017



Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Offensivspieler Onel Hernández (24) vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert. "Wir haben bei seiner Verpflichtung ein großes Potenzial gesehen, doch Onel hat unsere Erwartungen in seiner ersten Spielzeit weit übertroffen. Er hat einen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, die noch nicht am Ende ist", sagte der sportliche Leiter der Eintracht, Marc Arnold.

Die Vertragsverlängerung wurde vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum verkündet. Der Deutsch-Kubaner Hernández meinte: "Der Wechsel nach Braunschweig war für mich genau der richtige Schritt. Ich bin dankbar für die Chance, die ich bekommen habe." Seit 2016 steht Hernández bei der Eintracht unter Vertrag.