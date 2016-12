Breitenreiter: Sportdirektor Rangnick «ein Fußball-Genie»

erschienen am 31.12.2016



Hannover (dpa) - Der derzeit vereinslose Fußballtrainer André Breitenreiter hält Sportdirektor Ralf Rangnick von RB Leipzig für «ein Fußball-Genie». «Der Leipziger Weg ist in erster Linie auf ihn zurückzuführen», sagte Breitenreiter im Interview der «Neuen Presse» (Samstag) aus Hannover. Aufsteiger Leipzig belegt nach 16 Spieltagen in der Bundesliga den zweiten Platz hinter Rekordmeister FC Bayern München.

Der 43 Jahre alte Breitenreiter kann sich in Zukunft auch einen Job in der 2. Bundesliga vorstellen: «Wenn ich überzeugt bin, schließe ich es nicht aus, dass man dort ambitioniert etwas erfolgreich aufbaut.» Zum Ende der vergangenen Saison hatte sich der FC Schalke 04 von Breitenreiter getrennt. «Es gab mehrere Anfragen aus der ersten und zweiten Bundesliga», berichtete der Niedersachse. «Wenn die richtige Anfrage zum richtigen Zeitpunkt kommt, werde ich wieder dabei sein.»