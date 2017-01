Bremen im Test nur 1:1 gegen KSC

erschienen am 09.01.2017



Beim Debüt von Neuzugang Thomas Delaney ist Fußball-Bundesligist Werder Bremen bei seinem ersten Testspiel des Jahres nur zu einem Unentschieden gekommen. Die Hanseaten trennten sich von Zweitligist Karlsruher SC 1:1 (0:1). Valentino Vujinovic (34.) hatte den Tabellen-15. der 2. Bundesliga sogar in Führung gebracht, Aron Jóhannsson (82.) gelang in der Schlussphase der Ausgleich.

Noch am Abend (18.00 Uhr) tritt das Team von Trainer Alexander Nouri in einem zweiten Testspiel gegen den belgischen Erstligisten FC Brügge an.