Bretschneider operiert

Turnen: Chemnitzer hat Eingriff gut überstanden

erschienen am 27.12.2016



Berlin/Chemnitz. Olympiastarter Andreas Bretschneider vom KTV Chemnitz wurde in der Berliner Charité erfolgreich an der rechten Schulter operiert. "Es ist alles erst einmal gut verlaufen", berichtete Trainer Sven Kwiatkowski. Sein Schützling hatte sich schon seit langem mit Problemen in beiden Schultern herumgeplagt. Deshalb folgt planmäßig in rund vier Wochen die zweite OP auf der linken Seite.

Wie lange der Auswahlakteur, der am Reck eine Weltklasseübung mit einem eigens kreierten Element beherrscht, pausieren muss, ist schwer einzuschätzen. "Er soll die Sache in Ruhe ausheilen lassen, wir werden nichts überstürzen", meinte der Coach. (mm)