Britin Muir holt Doppel-Gold - Deutsche ohne Chance über 3000 Meter

erschienen am 05.03.2017



Die deutschen 3000-m-Läuferinnen haben bei der Hallen-EM in Belgrad eine Medaille verpasst. Die deutsche Meisterin Alina Reh (Ulm) kam in 8:57,87 Minuten auf Platz acht, Hanna Klein (Schorndorf) in 8:58,57 Minuten auf Rang neun ins Ziel. Es gewann Hallen-Europarekordlerin und Topfavoritin Laura Muir (Großbritannien/8:35,67), die nach ihrem Sieg über 1500 m am Samstag einen Tag später ihr Doppel-Gold perfekt machte.

Silber holte die in Kenia geborene Yasemin Can, Freiluft-Europameisterin über 5000 und 10.000 m, für die Türkei in Landesrekord von 8:43,46 Minuten vor Eilish McColgan (Großbritannien/8:47,43).

Zuletzt hatte Corinna Harrer 2013 mit Silber eine Medaille für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) gewonnen, 1986 hatte Ines Bibernell den EM-Titel für die DDR geholt.