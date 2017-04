Broich verlässt Brisbane nach sieben Jahren

erschienen am 19.04.2017



Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Broich verlässt nach sieben Jahren den dreimaligen australischen Meister Brisbane Roar. Der 36-Jährige kündigte seinen Abschied zum Saisonende an, da der Klub eine Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt ausschloss. "Trainer John Aloisi hat mir gesagt, dass er nicht weiß, ob er mir einen neuen Vertrag anbieten kann. Das respektiere ich", sagte Broich der Tageszeitung The Courier Mail.

Broich war 2010 nach den Bundesliga-Stationen Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln und 1. FC Nürnberg nach Brisbane gewechselt. Dort holte er 2011, 2012 und 2014 den Titel, wurde zweimal als bester Spieler der A-League ausgezeichnet und 2014 zum Fußballer des Jahrzehnts in Australien gewählt.

Seine sportliche Zukunft ließ Broich zunächst offen. "Ich verstehe, dass der Klub nach vorne schaut. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, falls sie also einen jüngeren Spieler wollen, werde ich niemandem im Weg stehe", sagte Broich: "Das ist die bittere Wahrheit, mit der ich leben muss. Natürlich bin ich auch ein bisschen traurig. Ich habe die Zeit hier sehr genossen."

Broich kämpft am Freitag mit Brisbane gegen die Western Sydney Wanderers um den Einzug in das A-League-Halbfinale. Das "Grand Final" um den Titel steigt am 7. Mai. Derzeit steht der ehemalige U21-Nationalspieler bei 179 Einsätzen und 21 Toren für Roar.