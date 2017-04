Brown scheitert im Achtelfinale von Houston

erschienen am 13.04.2017



Der deutsche Tennisprofi Dustin Brown (Winsen/Aller) ist beim ATP-Turnier im texanischen Houston im Achtelfinale gescheitert. Der 32-Jährige unterlag dem an Nummer vier gesetzten US-Amerikaner Steve Johnson mit 6:7 (12:14), 4:6. Zum Auftakt des mit rund 500.000 Dollar dotierten Sandplatzturniers hatte Brown sich noch gegen Titelverteidiger Juan Monaco aus Argentinien durchgesetzt.

Im zweiten ATP-Duell mit Johnson, derzeit Nummer 29 der Welt, setzte es für Brown (Nr. 75) nun aber die zweite Niederlage. Nach 1:19 Stunden verwandelte der Amerikaner seinen ersten Matchball.

Einziger verbliebener Deutscher in Houston ist damit Altmeister Tommy Haas. Der 39-Jährige hatte zum Auftakt nach über 21 Monaten wieder ein Spiel auf der ATP-Tour gewonnen und sich gegen den 20 Jahre jüngeren Amerikaner Reilly Opelka durchgesetzt. Haas, der nur noch auf Weltranglistenplatz 826 geführt wird, spielt in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit gegen den an Nummer eins gesetzten Jack Sock (USA) um den Einzug ins Viertelfinale.