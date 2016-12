Bruchhagen Vorstandsvorsitzender beim Hamburger SV

erschienen am 11.12.2016



Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich nach dem bislang unbefriedigenden Saisonverlauf von seinem Vorstandsvorsitzenden Dietmar Beiersdorfer getrennt. Nachfolger des 53-Jährigen wird Heribert Bruchhagen (68). Dies bestätigte der Verein am Sonntagabend auf seiner Homepage. Die Vertragsdauer soll nach Medienangaben zweieinhalb Jahre bis 2019 betragen.

Bruchhagen, langjähriger Manager von Eintracht Frankfurt, war seit Sommer bei dem Pay-TV-Sender Sky als Experte im Einsatz. Er war bereits von 1992 bis 1995 beim HSV als Manager tätig. Bruchhagen wird sein Amt am kommenden Mittwoch antreten.

"Wenn der HSV anfragt, dann stellt sich für jeden, der im Bundesliga-Management tätig war, die Frage einer Zu- oder Absage gar nicht. Da ist eine Zusage Pflicht", sagte Bruchhagen: "Ich weiß um die sportliche Situation des HSV und kann diese einschätzen. Wir werden alles dafür tun, um gemeinsam das Ziel des Klassenerhalts zu erreichen."

Eine erste Aufgabe for Bruchhagen wird die Suche nach einem neuen Sportdirektor sein. Im Mai hatte sich der HSV von Peter Knäbel getrennt, Beiersdorfer war seitdem Sportdirektor und Klubchef in Personalunion. Nach zwölf Liga-Spielen ohne Sieg war er zunehmend in die Kritik geraten. Nach zuletzt zwei Siegen verbesserten sich die Hanseaten auf Rang 16 (zehn Punkte).