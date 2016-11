Brüderliche Freude am Ende getrübt

Der FSV Zwickau hat in der 3. Liga leistungsgerecht 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte gespielt. Ein Gegentor und eine Gelb-Rote Karte in der Schlussphase waren die Wermutstropfen.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 06.11.2016



Zwickau. Ausnahmsweise treffen sich Torsten Ziegner und Lotte-Coach Ismail Atalan morgen einmal nicht beim Lehrgang in Hennef. Zwickaus Übungsleiter bleibt 14 Tage bei seiner Mannschaft, wird im Heimstudium Aufgaben für den Fußball-Lehrerschein erledigen und sein Team auf die nächsten Aufgaben in Auerbach (Sachsenpokal-Viertelfinale am Samstag) und bei Fortuna Köln (Punktspiel am 18. November) vorbereiten. Mit dem 1:1 beim Praxistest in der 3. Liga konnten beide Azubis ganz gut leben. "Torsten sitzt auf der Schulbank hinter mir. Er kennt also meinen Hinterkopf bestens. Mit dem 1:1 braucht sich keiner fürchten, dass er das nächste Mal einen Spruch reingewürgt bekommt", sagte Atalan lächelnd und erntete Zustimmung: "Ja, wir brauchen uns nicht die Augen auskratzen. Enttäuscht bin ich nur darüber, dass wir so spät den Ausgleich bekommen haben", ergänzte Ziegner.

Beide Tore des Spiels fielen nach Standards. Patrick Göbel (38.) legte im Nieselregen mit einem direkt verwandelten Freistoß vor, Lotte-Verteidiger Tim Wendel staubte in der 86. Minute nach einer Ecke zum 1:1 ab. Der 1:0-Pausenstand spiegelte das Geschehen auf dem Rasen gut wider. Auf dem glitschigen Geläuf fiel es den Gästen schwer, ihr präzises Kurzpassspiel bis in die gefährliche Zone zu treiben. Auch deshalb, weil die Rot-Weißen wieder viel Leidenschaft zeigten, im Kampf um die zweiten Bälle deutlich vorn lagen.

In der zweiten Halbzeit drehte Lotte den Spieß um. Zwickau war nicht in der Lage, seine Konterchancen in Zählbares umzumünzen. Deshalb sprach Ziegner nach Abpfiff von einem gerechten Ergebnis. So verschieden, wie sich die Halbzeiten darstellten, lässt sich auch die Ausbeute aus Zwickauer Sicht betrachten. Vor der Partie wäre ein Punktgewinn gegen Lotte, das Auswärtssiege in Chemnitz und Rostock feierte sowie im DFB-Pokal Werder Bremen und Bayer Leverkusen bezwang, sicher nicht das Schlechteste gewesen. Und immerhin ist Zwickau seit drei Partien ungeschlagen. Andererseits kommt der FSV mit dem Pünktchen im Abstiegskampf nicht wirklich voran, steht mit 13 Zählern weiter auf Platz 18. Insofern gingen in den letzten Minuten auch zwei Punkte verloren. Zähler, die mit Blick auf die Vorsaison am Ende wichtig sein können. Da stiegen die Stuttgarter Kickers trotz des gleichen Punktstandes und Torverhältnisses gegenüber Bremen II ab.

Um das zu verhindern, fordert Ziegner den Anschluss ans untere Mittelfeld bis zur Winterpause. Der Glaube daran ist bei seinen Spielern zu spüren: "Wir lassen uns durch dieses späte Gegentor nicht von unserem Weg abbringen. Diesmal hat etwas die Cleverness gefehlt, der letzte Tick beim Abspiel", dachte FSV-Profi Mike Könnecke an die Szene, als er nach Pass von Schlicht knapp im Abseits stand. Auch Kollege Nils Miatke wollte den Punktgewinn nicht schlechtreden, merkte aber an: "Die Konter müssen wir besser ausspielen." Und Patrick Göbel vergaß bei aller Freude über sein zweites Saisontor nicht, dass seiner Mannschaft "in der zweiten Halbzeit die Entschlossenheit gefehlt hat. Wir dürfen aber auch nicht außer acht lassen, dass wir sehr gut verteidigt und aus dem Spiel heraus kaum Chancen für Lotte zugelassen haben." Und nur so ist die Klasse zu halten. Dass Innenverteidiger Robert Paul in Köln gelb-rot-gesperrt fehlen wird, darf daran nichts ändern. Zumal: Alternative Marcel Gebers (Achillessehnenprobleme) sollte bis dahin wieder fit sein.