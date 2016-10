Bugar gegen Aufstiegsspiele zur 3. Liga

erschienen am 29.10.2016



Leipzig (dpa) - Der Widerstand gegen Aufstiegsspiele zur 3. Fußball-Liga wächst. Der designierte DFB-Vizepräsident Erwin Bugar hat sich einem Vorstoß seines sächsischen Amtskollegen Hermann Winkler angeschlossen. «Ich mache keinen Hehl daraus, dass für mich das einfachste Modell gilt: Der Regionalliga-Meister hat das Aufstiegsrecht und darf nicht noch in einer Relegation wieder alles verspielen», sagte der Chef des Fußball-Verbandes von Sachsen-Anhalt am Samstag dem MDR.

Der 64 Jahre alte Rechtsanwalt, der beim Bundestag am 3./4. November in Erfurt zur Wahl für einen Vizepräsidenten-Posten steht, geht mit dieser Aussage auf Konfrontationskurs zu DFB-Präsident Reinhard Grindel. Der hatte sich im «Saarländischen Rundfunk» für eine Beibehaltung des bisherigen Systems ausgesprochen. Beim Bundestag in Erfurt werde eine Veränderung aber kein Thema sein.

Winkler hatte sich bereits im April bei seiner Wahl zum Präsidenten des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) für eine Veränderung der Aufstiegsregel aus der Regionalliga in die dritthöchste Spielklasse ausgesprochen und anschließend innerhalb des Nordostdeutschen Fußballverbandes(NOFV) dafür geworben.