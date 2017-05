Bundesliga-Stiftung baut Förderung aus

erschienen am 15.05.2017



Die Bundesliga-Stiftung baut ihre Förderung des politischen Bildungsprojekts "Lernort Stadion" aus. Ab sofort werden fünf weitere Standorte in Berlin, Köln, Mönchengladbach, München und Wolfsburg finanziell unterstützt und begleitet. Das gab die Bundesliga-Stiftung am Montag bekannt.

Die Bundesliga-Stiftung hat "Lernort Stadion" seit 2010 mit über 1,2 Millionen Euro unterstützt. Mehr als 35.000 Jugendliche haben davon bereits profitiert. Angeboten werden unter anderem Module und Workshops zu Themen wie Gewaltprävention, Teamwork oder Zivilcourage.

Die Angebote richten sich insbesondere an Jugendliche aus Haupt-, Real-, Förder- und Gesamtschulen der Klassenstufen sieben bis zehn sowie an Jugendmannschaften und Gruppen aus Jugendzentren. Projektträger der neuen Standorte sind Union Berlin, der VfL Wolfsburg sowie jeweils die Fanprojekte der Bundesligisten 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. In München zeichnet das gemeinsame Fanprojekt von Bayern München und 1860 München verantwortlich.