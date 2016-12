Bundesliga-Stiftung unterstützt Integrationsprojekt von FCA-Profi Luthe

erschienen am 17.12.2016



Die Bundesliga-Stiftung unterstützt bei ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion das Projekt "In safe hands e.V." der Torhüter Andreas Luthe (FC Augsburg) und Jonas Ermes (früher Alemannia Aachen und VfL Bochum). Im Rahmen des Bundesligaspiels der Augsburger gegen Borussia Mönchengladbach wurde ein Check in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung gestellt. Schirmherrin der Initiative wird die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth (Grüne).

Die Initiative, die bereits 2015 ins Leben gerufen wurde, hat sich die bessere Integration junger Flüchtlinge zum Ziel gesetzt und ist nach der Unterstützung des Baus eines Kleinspielfeldes in Braunschweig in diesem Jahr bereits die zweite diesjährige Weihnachtsaktion der Bundesliga-Stiftung.