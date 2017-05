Bundesliga und 2. Liga: DFL veröffentlicht Spielpläne am 29. Juni

erschienen am 23.05.2017



Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird am 29. Juni die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die Saison 2017/18 veröffentlichen. Das gab die DFL am Dienstag bekannt.

Die Bundesliga beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel, wer dann der Gegner des deutschen Meisters Bayern München sein wird, ist noch offen. Der Startschuss zur neuen Spielzeit der 2. Liga erfolgt bereits drei Wochen zuvor am 28. Juli.