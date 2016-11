Bundesligist RB Leipzig testet gegen Glasgow Rangers

erschienen am 02.11.2016



Leipzig (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig bestreitet am 15. Januar ein Testspiel gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers. Das gab der Aufsteiger am Mittwoch bekannt. Die Partie des Bundesliga-Zweiten wird um 15.30 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen. Zuvor absolviert die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ein Wintertrainingslager in Portugal.