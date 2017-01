Bundestrainer Weinbuch gehen die Superlative aus

Was für ein Start ins WM-Jahr: Die deutschen Nordisch Kombinierten sind im WM-Ort Lahti nicht zu schlagen und holen fünf von sechs möglichen Podestplätzen.

Von Eric Dobias und Thomas Prenzel

08.01.2017



Lahti. Erst stürmte Eric Frenzel zum 35. Weltcupsieg, dann bejubelte Fabian Rießle seinen ersten Saisonerfolg: Deutschlands Nordisch Kombinierte haben ihren bisher einmaligen Triumphzug im WM-Winter eindrucksvoll fortgesetzt. Beim Dreifacherfolg der DSV-Asse am Sonntag in Lahti verwies Rießle Vortagessieger Frenzel um 4,6 Sekunden auf Rang zwei. Weltmeister Johannes Rydzek wurde wie am Samstag Dritter. "Mir gehen langsam die Superlative aus. Ich bin ja schon lange dabei, aber so eine Dominanz habe ich noch nie erlebt", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem neunten deutschen Sieg im neunten Saisonwettbewerb: "Es schaut großartig aus."

Gut sechs Wochen vor der WM an gleicher Stätte ließen seine Schützlinge erneut die Muskeln spielen und starteten nach der Weihnachtspause furios ins neue Jahr. Am Samstag ließ Frenzel die Konkurrenz um den 38-jährigen Rückkehrer Hannu Manninen aus Finnland alt aussehen und eroberte das Gelbe Trikot des Weltcup-Spitzenreiters. 24 Stunden später musste der Olympiasieger nur Rießle den Vortritt lassen. "Es war ein richtig cooler Tag. Auf der Schanze hat es gut geklappt und beim Lauf hatte ich super Ski. Perfekt, es kann so weitergehen", sagte Rießle.

Frenzel war ebenso zufrieden, auch wenn ihm der Doppelerfolg auf der WM-Strecke knapp verwehrt blieb. "Es war ein anspruchsvolles Rennen. Auf der Schanze bin ich vorwärts gekommen. Das war mein Hauptziel. Darauf kann ich aufbauen", erklärte der Oberwiesenthaler. Bei der WM könnte sich der 28-jährige Erzgebirger das dritte Mal nach 2011 in Oslo und 2013 im Fleimstal zum Einzelweltmeister küren. In Falun 2015 war Frenzel in den Einzelwettbewerben leer ausgegangen, holte aber nach 28 Jahren Gold mit dem deutschen Team.

Gute Karten, ins deutsche Quartett zurückzukehren, besitzt Björn Kircheisen. Frenzels Zimmerkollege untermauerte in Lahti mit den Rängen zehn und fünf, dass er zu den aktuell vier besten DSV-Kombinierern gehört. Der 33-Jährige war 2015 erstmals in seiner Karriere nicht in der Staffel aufgestellt worden und musste als Zuschauer erleben, wie die Teamkollegen das von ihm so ersehnte Gold holten. Der Erzgebirger vom WSV Johanngeorgenstadt hat in seiner Laufbahn bisher 14 Medaillen (11 Silber, 3 Bronze) bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften gewonnen.

Im Gesamtweltcup eroberte Frenzel am Wochenende das Gelbe Trikot des Führenden von Johannes Rydzek zurück. Der aus Geyer stammende Frenzel führt nun mit 634 Punkten vor Rydzek (590), Rießle (478) und Kircheisen (331) die Wertung an. "Die Jungs haben die Pause gut genutzt und sich erholt. Jetzt heißt es, bis zur WM fit und spritzig zu bleiben", sagte Weinbuch.

Seine Schützlinge brauchen vor niemandem Angst zu haben, zumal die Norweger derzeit nicht in Form sind. Olympiasieger Joergen Graabak musste wegen einer Rippenverletzung passen. Das zuletzt kränkelnde Toptalent Jarl Magnus Riiber wurde einen Tag nach seinem Platz sechs geschont. "Außer ihm sehe ich keinen, der uns gefährlich werden kann", schätzte Weinbuch ein.

Am Sonntag fehlte auch Manninen, nachdem er in der Sprung-Qualifikation gepatzt hatte. 24 Stunden zuvor war der viermalige Weltcup-Gesamtsieger bei seinem zweiten Comeback (diesmal nach 78 Monaten) 18. geworden. Dennoch war der dreimalige Weltmeister nicht unzufrieden. "Es fühlt sich gut an, wieder dabei zu sein", sagte Manninen. Zumal: In seinem Team stehen mit dem Überraschungszweiten Eero Hirvonen sowie Ilkka Herola (8.) plötzlich vor der WM zwei ambitionierte Zweikämpfer. (dpa/tp)