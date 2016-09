CFC-BlindenfuÃŸballer deutscher Vizemeister

CFC-Blindenfußballer deutscher Vizemeister

erschienen am 10.09.2016



Rostock. Die Blindenfußballmannschaft des Chemnitzer FC konnte am Samstag überraschend erneut den deutschen Vizemeistertitel erkämpfen. Beim Abschluss-Spieltag in Rostock gewannen die Schützlinge von Trainer Michael Falb gegen die SG München-Würzburg mit 2:0. Da danach sowohl Stuttgart als auch St. Pauli, die Mitkandidaten um die Medaillen, ihre Partien verloren, rückte der CFC noch auf Rang zwei vor.

Damit konnte das Vorjahresergebnis wiederholt werden. Titelverteidiger Marburg stand schon vorher als erneuter Meister fest. (mm)