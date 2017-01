CFC-Innenverteidiger fällt länger aus

erschienen am 02.01.2017



Chemnitz. Fußball-Drittligist Chemnitzer FC muss noch bis mindestens Ende Januar auf Innenverteidiger Marc Endres verzichten. Das wurde am Rand des Trainingsstarts der Himmelblauen am Montag bekannt. Endres hatte vor Weihnachten wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel pausiert. "Es hat sich herausgestellt, dass eine Sehne in Mitleidenschaft gezogen wurde", sagte der 25-Jährige. Der Trainingsauftakt des CFC ging ohne Neuzugang über die Bühne. "Eine Neuverpflichtung wäre schon wünschenswert. Dazu müssen wir prüfen, ob das die wirtschaftlichen Daten hergeben", erklärte Sportdirektor Stephan Beutel. (ms)