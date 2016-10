CFC: Mit SpaÃŸ am FuÃŸball gegen Mainz

CFC: Mit Spaß am Fußball gegen Mainz

Der Chemnitzer FC will in der 3. Liga in die Erfolgsspur zurück. Kevin Kunz holt sich dafür bei einer außergewöhnlichen Mission Schwung für die Partie gegen den FSV Mainz II.

Von Knut Berger

erschienen am 14.10.2016



Chemnitz. Kevin Kunz hat in dieser Woche die Seiten gewechselt und agierte gemeinsam mit Teamkollegen Marc Endres als Trainer. Allerdings möchte der Torhüter des Chemnitzer FC seinem Chefcoach Sven Köhler künftig keine Konkurrenz machen. Vielmehr leitete er eine vom Förderverein des CFC initiierte Trainingseinheit in der Soccer-Halle Röhrsdorf, an der 32 Kinder teilnahmen. "Die Arbeit mit den Kindern hat uns gezeigt, wie locker und unbeschwert man mit dem Ball arbeiten kann und welchen Spaß der Fußball bereitet", sagte Kunz. Und eine gewisse Lockerheit könnte den Himmelblauen am Sonntag in der 3. Liga nicht schaden, wenn es im Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 II (Anpfiff, 14 Uhr) wieder um Punkte geht.

Vor dem Spiel der Chemnitzer, die als Tabellenvierzehnter mit zwölf Punkten auf dem Konto nach zehn Spieltagen den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen, hatte die medizinische Abteilung des Clubs alle Hände voll zu tun. Mit Stefano Cincotta, Marc Endres, Kevin Conrad und Jan Koch waren drei Spieler verletzt, Daniel Frahn quälte sich mit einer Nasennebenhöhlenentzündung herum. Kevin Conrad hat mittlerweile den Reha-Raum wieder mit dem Trainingsplatz getauscht und dürfte übermorgen in der Startelf stehen. Frahn absolvierte bis Mitte der Woche nur Läufe, stieg gestern wieder ins Mannschaftstraining ein. "Ob es schon für Sonntag reicht, müssen wir abwarten. Schließlich konnte ich zwei Wochen gar nichts machen", sagte der Stürmer.

Auch Kunz konnte im Sportforum nicht wie gewohnt mitmischen. Er hatte sich bei der letzten 0:1-Auswärtspleite in Duisburg eine Risswunde am Knie zugezogen, die sogar genäht werden musste. Am Dienstag wurden die Fäden gezogen, am Mittwoch trainierte der 24-jährige Keeper wieder unter voller Belastung. "Dabei wurde durch Mannschaftsarzt Jörg Leibiger kontrolliert, wie sich die Wunde unter Belastung verhält", sagte Kunz, der aus Baden-Württemberg stammt und vor seinem Wechsel zum CFC das Trikot von Sonnenhof Großaspach trug. Die Wunde sei zwar noch nicht komplett ausgeheilt, dennoch spreche aus Sicht der Mediziner aktuell nichts gegen einen Einsatz am Sonntag. "Ich stehe für das Duell mit der Mainzer Bundesligareserve zur Verfügung", stellte Kunz klar.

Obwohl die bisherige Saisonzwischenbilanz kaum jemanden im Chemnitzer Lager dazu animieren dürfte, in ungebremste Glückseligkeit zu verfallen, bezeichnet Kunz die Stimmung in der Truppe als "ordentlich." Im Training werde konzentriert gearbeitet. "Jetzt haben wir das Heimspiel vor der Brust und sind bereit, zu kämpfen", sagte der Torwart. Allerdings erteilte er allen Träumern, die im Umfeld den Tabellenletzten aus der Karnevalshochburg als einen leichten Gegner klassifizieren, eine Abfuhr. "Im Kader der Mainzer stehen viele gut ausgebildete Kicker, die an die Tür der Bundesliga klopfen wollen", warnte Kunz. Der CFC dürfe die Gäste auf keine Fall ins Spiel kommen lassen. "Wir wollen deshalb mit der erforderlichen Härte, aber stets fair auftreten und mit der notwendigen Klarheit im Kopf zur Sache gehen", blickte der Schlussmann voraus. Durch einen Sieg könnte Kunz dann auch wieder am eigenen Leib erfahren, wie viel Spaß der Fußball bereiten kann.

voraussichtliche Aufstellung CFC: Kunz - Stenzel, Dem, Conrad, Bittroff - Danneberg, Jopek - Türpitz, Fink, Grote - Frahn

Das DFB-Sportgerichthat gegen den CFC, dessen Fans im Heimspiel gegen FSV Zwickau Rauchtöpfe und Feuerwerkskörper gezündet hatten, eine Geldstrafe von 3500 Euro verhängt. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt.