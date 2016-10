CFC unterliegt in Duisburg

erschienen am 01.10.2016



Duisburg (dpa) - Der Chemnitzer FC wartet in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Auswärtssieg. Die Sachsen verloren am Samstag beim Spitzenreiter MSV Duisburg 0:1 (0:1). Das Tor des Tages markierte Simon Brandstetter vor 12 171 Zuschauern bereits in der 7. Minute. Mit 12 Punkten aus 10 Spielen bleibt Chemnitz in der unteren Tabellenhälfte hängen.

Nach dem frühen Rückstand verfehlte der Chemnitzer Mittelfeldspieler Philip Türpitz mit einem Schuss nur knapp das Duisburger Gehäuse. Doch anschließend konnte der CFC, der auf die verletzten Stammkräfte Daniel Frahn und Marc Endres verzichten musste, kaum offensive Akzente setzen.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Chemnitz Glück, dass der Duisburger Fabian Schnellhardt nur die Latte traf. Danach lag der Ausgleich keinesfalls in der Luft. Denn es war insgesamt zu wenig, was der CFC in der Partie bot.