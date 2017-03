CFC verliert gegen Lotte mit 0:3

erschienen am 08.03.2017



Chemnitz. Der Chemnitzer FC hat am Mittwochabend gegen die SF Lotte mit einem 0:3 (0:1) verloren. Den Gästen gelang bereits in der 23. Minute ein Treffer durch Nauber, und dann folgten Neidhart (62. Minute) und Pires-Rodrigues (76. Minute/Elfmeter). Geschätzte 1300 Zuschauer sahen das Spiel. (fp)