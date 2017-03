CFC verliert gegen MSV Duisburg

erschienen am 25.03.2017



Chemnitz. Der Chemnitzer FC hat am Samstagnachmittag gegen den MSV Duisburg mit 2:3 (1:1) verloren. Die Kontrahenten der Himmelblauen lagen durch Wiegel ab der 23. Minute in Führung, ehe CFC-Spieler Türpitz zwei Treffer landete (41. Und 52. Minute). Duisburg holte aber schnell wieder auf: durch Brandstetter in der 67. und Onuegbu in der 73. Minute. Schiedsrichter Frank Willenborg verteilte zweimal Gelb - an Danneberg (CFC) und Schnellhardt (Duisburg). Knapp 7000 Zuschauer verfolgten das Spiel im Chemnitzer Stadion. (fp)