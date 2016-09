CHL: Adler Mannheim scheitern in der Gruppenphase

erschienen am 11.09.2016



Die Adler Mannheim haben in der Eishockey-Champions-League als drittes deutsches Team den Einzug in Play-offs der besten 32 verpasst. Beim finnischen Vertreter Tappara Tampere verlor der siebenmalige deutsche Meister sein letztes Vorrundenspiel mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) und beendet die Gruppe C als Tabellenletzter hinter Gruppensieger HC Lugano und Tampere.

Henrik Haapala (1.) und Veli-Matti Savinainen (20.) brachten die Gastgeber im ersten Viertel in F├╝hrung, ehe Marcus Kink (26.) f├╝r Mannheim zum Anschluss traf. Neben den Adlern waren zudem die Krefeld Pinguine und der ERC Ingolstadt in der Gruppenphase gescheitert.

In der K.O.-Runde, die am Montag ausgelost wird, stehen dagegen die Eisb├Ąren Berlin, der deutsche Meister Red Bull M├╝nchen und Vizemeister Grizzlys Wolfsburg.