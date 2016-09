Can zurÃ¼ck im Liverpool-Kader - Karius vor DebÃ¼t

Can zurück im Liverpool-Kader - Karius vor Debüt

erschienen am 20.09.2016



Fußball-Nationalspieler Emre Can steht nach einer vierwöchigen Zwangspause vor seinem Comeback beim englischen Traditionskub FC Liverpool. Teammanager Jürgen Klopp berief den Abwehr- und Mittelfeldspieler in sein Aufgebot für das Ligapokalspiel bei Zweitligist Derby County am Dienstag (20.45 MESZ). Can hatte sich am 23. August eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen und anschließend unter anderem die Länderspiele gegen Finnland (2:0) und Norwegen (3:0) verpasst.

"Er steht wieder zur Verfügung und kann Spielzeit sammeln. Wie viel, und ob er von Beginn an spielt, steht noch nicht fest", sagte Klopp. Vor seinem Debüt im Trikot der Reds steht laut Klopp zudem Torhüter Loris Karius.