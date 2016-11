Cejka beim Heimspiel in Las Vegas klar verbessert

erschienen am 05.11.2016



Beim US-Turnier in seiner Wahlheimat Las Vegas hat sich Golfprofi Alex Cejka am zweiten Tag deutlich verbessert präsentiert. Der Olympia-Teilnehmer spielte auf dem Par-71-Platz eine 67 und verbesserte sich mit 136 Schlägen um mehr als 20 Plätze auf den zwischenzeitlichen 26. Rang. Auch die zweite Runde konnte wegen einsetzender Dunkelheit nicht von allen Spielern beendet werden. Spitzenreiter im Klubhaus war weiter der Australier Rod Pampling mit 128 Schlägen.