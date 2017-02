Cejka in Pebble Beach auf Rang 39 - überlegener Sieg von Spieth

erschienen am 13.02.2017



Golfprofi Alex Cejka hat das Turnier der US-Tour in Pebble Beach/Kalifornien nach einer eher durchwachsenen Schlussrunde auf dem 39. Platz beendet. Bei dem auf drei Kursen ausgetragenen US PGA National Pro-Am blieb der Münchner, der auf der zweiten Runde noch mit einer 66 überzeugt hatte, am letzten Tag eins unter Par und kam auf insgesamt 283 Schläge.

Der Sieg bei der mit 7,2 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung ging nach einer überlegenen Vorstellung an den zweimaligen Major-Sieger Jordan Spieth (269). Der US-Amerikaner gewann vor seinen Landsleuten Kelly Kraft (272), Dustin Johnson (273) und Brandt Snedeker (274).

Gespielt wurde auf den Kursen Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill (beide Par 72) und Monterey Peninsula (Par 71).