Cejka startet mit guter 68er-Runde

erschienen am 24.03.2017



Der Münchner Golfprofi Alex Cejka ist auf der US-Tour erfolgreich in die Puerto Rico Open in Rio Grande gestartet. Nach einer 68er-Runde und vier Schlägen unter Par nimmt der 46-Jährige, der 2015 auf der Karibikinsel seinen und bislang einzigen ersten Triumph auf der US-Tour gefeiert hatte, nach dem ersten Tag den geteilten zehnten Platz ein.

Vier US-Amerikaner setzten sich auf der Karibikinsel nach der ersten Runde an die Spitze. Rang eins übernahm Trey Millinax mit 63 Schlägen gefolgt von seinem Landsmann D.A. Points (64). Mit 65 Schlägen teilen sich Bill Lunde und Xander Schauffele den dritten Platz.