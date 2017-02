Celta-Real nach Sturmwarnung abgesagt

erschienen am 04.02.2017



Das Meisterschaftsspiel der Primera Division zwischen Celta Vigo und Champions-League-Sieger Real Madrid am Sonntag ist wegen einer akuten Sturmwarnung abgesagt worden. Der spanische Ligaverband (LFP) bestätigte am Samstagabend entsprechende Medienberichte.

Starke Orkan-Böen hatten einen Teil des Stadiondaches in Vigo beschädigt, die Sicherheit der Zuschauer war nicht mehr gewährleistet. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Bereits zuvor musste die für Freitagabend geplante Begegnung zwischen Deportivo La Coruna und Betis Sevilla aus denselben Gründen abgesagt werden. Auch hier hatte der Sturm zu Schäden am Stadion geführt.