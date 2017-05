Celtic zum 37. Mal Pokalsieger

erschienen am 27.05.2017



Celtic Glasgow hat zum 37. Mal den schottischen Fußball-Pokal und damit das erste "kleine Triple" seit 2001 gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers setzte sich mit 2:1 (1:1) gegen den FC Aberdeen durch. Tom Rogic (90.+2) erzielte erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Jonny Hayes (9.) hatte Aberdeen sogar in Führung gebracht, Stuart Armstrong (11.) gelang wenig später der Ausgleichstreffer.

Anfang April hatte Celticereits am 30. Spieltag vorzeitig den 48. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt gemacht und Ende November im League-Cup-Finale die Dons mit 3:0 bezwungen.