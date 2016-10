Champions-League-Debüt mit 32: Ersatzkeeper Pasveer gegen Bayern im PSV-Tor

erschienen am 31.10.2016



Der niederländische Fußball-Meister PSV Eindhoven muss beim Champions-League-Gruppenspiel gegen Bayern München am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) auf den verletzten Stammtorhüter Jeroen Zoet (Muskelverletzung) verzichten. Dies bestätigte PSV-Trainer Phillip Cocu am Montag. Dafür wird Ersatztorhüter Remko Pasveer im Alter von 32 Jahren sein Debüt in der Königsklasse geben.

Er werde versuchen, die Begegnung zu genießen, sagte Pasveer, der insbesondere vor seinem Gegenüber Manuel Neuer großen Respekt hat: "Er ist ein sehr guter Torwart, ich mag seinen Stil. Er antizipiert sehr gut. Er sieht die kleinen Dinge, die nicht immer gesehen werden, und er macht natürlich auch sehr gute Paraden."