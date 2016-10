Champions League: Deutsche Frauen-Teams mit einem Bein im Achtelfinale

erschienen am 05.10.2016



Die deutschen Frauenfußball-Vorzeigeklubs Bayern München und VfL Wolfsburg stehen mit einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Während Meister Bayern am Mittwoch im Hinspiel des Erstrunden-Duells bei Hibernian Edinburgh einen 6:0 (3:0)-Kantersieg landete, siegte der VfL beim FC Chelsea an der legendären Stamford Bridge dank eines Dreierpacks der ungarischen Nationalspielerin Zsanett Jakabfi (12./39./54.) mit 3:0 (2:0).

Für München trafen nach dem Führungstor von Stephanie van der Gragt (6.) zunächst Nationalspielerin Melanie Leupolz (38./63.) und Vivianne Miedema (26./57.) jeweils doppelt, den Schlusspunkt setzte Spielführerin Melanie Behringer (69.) per Elfmeter. Damit haben beide deutschen Starter eine glänzende Ausgangsposition für die Rückspiele am 12. Oktober.

Die Wolfsburgerinnen hatten die Chelsea Ladies bereits im Vorjahr im Achtelfinale mit zwei Siegen (2:1, 2:0) ausgeschaltet, das Team von Trainer Ralf Kellermann scheiterte später erst im Finale an Olympique Lyon (3:4 i.E.). Der Topfavorit aus Frankreich mit den deutschen Nationalspielerinnen Dzsenifer Marozsan und Pauline Bremer startete am Mittwoch mit einem 5:2 (2:1) bei Avaldsnes IL aus Norwegen ebenfalls souverän die Mission Titelverteidigung.