Champions-League-Finale 2019 in Baku oder Madrid

erschienen am 07.06.2017



Das Champions-League-Finale 2019 wird entweder im Olympiastadion der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku oder im Estadio Metropolitano in Madrid stattfinden. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Das Estadio Metropolitano ist die künftige Heimstätte von Atletico Madrid.

Baku, das 2020 Spielort der paneuropäischen Fußball-EM sein wird, bewirbt sich auch um die Ausrichtung des Europa-League-Endspiels im selben Jahr. Kontrahenten sind Sevilla mit dem Estadio Ramón Sánchez Pizjuán und Istanbul mit der Beşiktaş Arena. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte seine Europa-League-Bewerbung mit Stuttgart zurückgezogen. Die Entscheidung fällt das UEFA-Exekutivkomitee am 21. September.

Im kommenden Jahr findet das Finale der Königsklasse in Kiew statt, der Gewinner der Europa League wird im Stadion von Olympique Lyon in Décines-Charpieu gekürt.