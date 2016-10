Champions League: Flensburg verliert Top-Spiel gegen Barcelona

erschienen am 05.10.2016



Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League das Prestigeduell mit dem FC Barcelona verloren. Am dritten Spieltag unterlag der Gewinner der europäischen Königsklasse von 2014 dem katalanischen Spitzenklub 27:28 (11:13). Damit verpasste Flensburg die Tabellenführung in der Vorrundengruppe A und belegt nach der ersten Saisonniederlage Platz drei.

"Wir haben den Sieg vor allem in den letzten vier Minuten weggeschmissen, ich bin mit einigen Entscheidungen nicht zufrieden", sagte Trainer Lubomir Vranjes, Torjäger Holger Glandorf meinte: "Wir haben zu viele einfach Fehler gemacht und zu viel verworfen."

In eigener Halle leistete sich Flensburg in der ersten Halbzeit zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau, zudem ließ das Team von Trainer Ljubomir Vranjes zahlreiche Chancen ungenutzt.

Im zweiten Durchgang gestalteten die Flensburger dank ihres stärker werdenden Torhüters Mattias Andersson und des von Barcelona umworbenen und treffsicheren Ex-Nationalspielers Glandorf die Begegnung offener. Den Norddeutschen gelang nach einem Vier-Tore-Rückstand der zwischenzeitliche Ausgleich (23:23), zum Sieg reichte es trotz einiger Möglichkeiten letztlich dennoch nicht.

Bester Werfer der Flensburger war Glandorf mit sechs Treffern. Für Barcelona, das erst am vergangenen Samstag den deutschen Rekordmeister THW Kiel bezwungen hatte, erzielte der Tunesier Wael Jallouz acht Tore.