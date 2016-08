Champions League: Gladbach erwartet erneut schwere Gruppe

erschienen am 24.08.2016



Den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach erwarten in der Gruppenphase der Champions League erneut schwere Aufgaben. Die Fohlen werden durch die erfolgreiche Qualifikation bei der Auslosung am Donnerstag aus Topf drei gezogen. Im vergangenen Jahr wurde die Borussia aus Topf vier den Schwergewichten Manchester City, Juventus Turin und dem späteren Europa-League-Sieger FC Sevilla zugelost und ist als Vierter ausgeschieden.

Bayern München ist als deutscher Meister automatisch für Topf eins qualifiziert. Damit kann der Sieger von 2013 nicht auf Titelverteidiger Real Madrid oder den spanischen Meister FC Barcelona treffen.

Borussia Dortmund ist wie Bayer Leverkusen in Topf zwei, wo die beiden NRW-Klubs unter anderem Vorjahresfinalist Atlético Madrid, dem FC Sevilla und Pep Guardiolas Manchester City aus dem Weg gehen.

Die Lostöpfe im Überlick:

Topf eins: Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Leicester City, Juventus Turin, Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain, ZSKA Moskau

Topf zwei: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, FC Arsenal, Manchester City, FC Sevilla, FC Porto, SSC Neapel

Topf drei: Borussia Mönchengladbach, FC Basel, Tottenham Hotspur, Dynamo Kiew, Olympique Lyon, PSV Eindhoven, Sporting Lissabon, FC Brügge

Topf vier: Celtic Glasgow, AS Monaco, Besiktas Istanbul, Legia Warschau, Dinamo Zagreb, Ludogorez Rasgrad, FC Kopenhagen, FK Rostow