Champions League: Guardiola in der Gruppenphase - Salzburg-Fluch nimmt kein Ende

erschienen am 24.08.2016



Bayern Münchens Ex-Trainer Pep Guardiola ist mit Manchester City ohne große Mühe in die Gruppenphase der Champions League eingezogen, RB Salzburg hat es hingegen zum neunten Mal nicht geschafft.

Der Premier-League-Tabellenführer ManCity gewann nach dem 5:0-Kantersieg aus dem Hinspiel auch das Play-off-Rückspiel gegen den rumänischen Rekordmeister Steaua Bukarest vor heimischer Kulisse 1:0 (0:0). Österreichs Titelträger Salzburg verlor gegen den kroatischen Meister Dinamo Zagreb nach dem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel 1:2 (1:1, 1:0) n. V. und scheiterte damit im neunten Anlauf seit 2006 in der Qualifikation.

Auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam muss in der Europa League antreten, der dänische Meister FC Kopenhagen dagegen spielt in der Königsklasse. Ajax verlor ohne Verteidiger Heiko Westermann in der Startelf 1:4 (0:1) beim russischen Vizemeister FK Rostow. Im Hinspiel hatten sich beide 1:1 getrennt. Der dänische Meister FC Kopenhagen mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Stale Solbakken trennte sich vom israelischen Meister Apoel Nikosia 1:1 (0:0), was nach dem 1:0-Hinspielsieg reichte.

Das einzige Tor für ManCity, bei denen die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan standen aufgrund ihrer Verletzungen noch nicht im Kader standen, erzielte Fabian Delph (56.). Sané hatte am Dienstag allerdings das Abschlusstraining mit der Mannschaft absolviert, sein Debüt für City rückt also immer näher. Zudem schonte Guardiola aufgrund des großen Polsters aus dem Hinspiel Stars wie Sergio Agüero, David Silva oder Raheem Sterling.