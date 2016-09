Champions League: Leverkusen vergibt ersten Sieg

erschienen am 27.09.2016



Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat am zweiten Spieltag der Champions League den Sieg aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Roger Schmidt trennte sich vom AS Monaco mit 1:1. Der Gegentreffer durch Kamil Glik fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4). Der Mexikaner Javier Hernández hatte die Leverkusener in der 73. Minute in Führung gebracht. Bayer liegt damit in der Gruppe E auf dem dritten Tabellenrang. Im ersten Spiel hatte Bayer gegen ZSKA Moskau ebenfalls nur Unentschieden (2:2) gespielt.