Champions League: Meister Bayern macht großen Schritt Richtung Viertelfinale

erschienen am 09.11.2016



Die Fußballerinnen von Meister Bayern München stehen mit einem Bein im Champions-League-Viertelfinale: Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle gewann das Achtelfinal-Hinspiel gegen den russischen Meister FK Rossijanka vor heimischen Publikum hochverdient mit 4:0 (2:0) und hat sich damit für das Rückspiel in der kommenden Woche eine sehr gute Ausgangslage verschafft.

Die Münchnerinnen waren von Beginn an die bessere Mannschaft und erspielten sich ein deutliches Chancenplus. Lisa Evans (41.) und Nicole Rolser (45.+2) trafen kurz vor dem Seitenwechsel zur verdienten Führung für den Tabellendritten der Bundesliga. Vivianne Miedema erhöhte mit ihrem Doppelpack (52./75.) auf 4:0.

Das Rückspiel in Russland findet am 17. November statt, die weiteren Runden werden am 25. November in Nyon/Schweiz ausgelost werden. Das Finale steigt am 1. Juni in Cardiff.