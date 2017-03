Champions League: Paris ohne Motta in Barcelona

erschienen am 07.03.2017



Der italienische Mittelfeldspieler Thiago Motta wird Paris St. Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League fehlen. Der 34-Jährige laboriert noch an einer Wadenverletzung und wurde nicht rechtzeitig fit. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery ist am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beim FC Barcelona zu Gast und reist mit einem 4:0-Polster nach Spanien.