Champions League: Ronaldo erzielt Treffer Nummer 101, 102 und 103

erschienen am 03.05.2017



Real Madrids Weltstar Cristiano Ronaldo hat in der Champions League am Dienstag seinen Torrekord weiter ausgebaut. Der viermalige Weltfußballer erzielte beim 3:0 (1:0)-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen den Lokalrivalen Atletico Madrid dank seines Dreierpacks seine Treffer Nummer 101, 102, 103.

In dieser Saison war er zehnmal in der Königsklasse erfolgreich. Zuletzt im Viertelfinale hatte der EM-Champion mit fünf Toren großen Anteil daran, dass Real den deutschen Rekordmeister Bayern München durch zwei Siege ausschaltete.

Der auf der Blumeninsel Madeira in Portugal geborene Ronaldo hat sich bereits fünfmal die Torjägerkrone in der Königsklasse gesichert (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16) und hält neben Dauerrivale Lionel Messi vom FC Barcelona den Rekord. Der Argentinier steht bei 94 Champions-League-Toren.

Der 32-jährige Ronaldo ist zudem der einzige Spieler des Wettbewerbs, dem bereits zweimal 16 oder mehr Treffer in einer Saison geglückt sind. Die 17 erzielten Treffer aus der Spielzeit 2013/14 bleiben Bestmarke des Wettbewerbs. - Die ewige Torjägerliste der Champions League:

1. Cristiano Ronaldo 103 Tore *

2. Lionel Messi 94 Tore *

3. Raúl 71

4. Ruud van Nistelrooy 56

5. Karim Benzema 51 *

6. Thierry Henry 50

7. Zlatan Ibrahimovic 49 *

8. Andrej Schewtschenko 48

9. Filippo Inzaghi 46

10. Didier Drogba 44 *

(*) Spieler noch aktiv