Champions-League-Viertelfinale: Bayern gegen Real, Dortmund trifft auf Monaco

erschienen am 17.03.2017



Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf Titelverteidiger Real Madrid. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es mit dem französischen Tabellenführer AS Monaco zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz.

Für Bayern-Coach Carlo Ancelotti kommt es so zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub, mit dem er 2014 die Königsklasse gewonnen hatte.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war mit dem Los zufrieden. "Wir wollten in erster Linie Bayern München aus dem Weg gehen. Es wird schon sehr schwer, aber wir können nicht klagen. Insgesamt ist es ein schönes Los", sagte Watzke bei Sky Sport News HD.

Beide Bundesligisten treten zunächst zu Hause an. Die Hinspiele werden am 11./12. April ausgetragen, die Rückspiele finden am 18./19. April statt.