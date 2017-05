Champions Tour: Golf-Ikone Langer feiert achten Major-Sieg

erschienen am 21.05.2017



Golf-Ikone Bernhard Langer hat auf der US-Champions-Tour seinen achten Major-Triumph gefeiert. Der 59 Jahre alte Anhausener spielte auf der Schlussrunde der Regions Tradition in Birmingham/Alabama einer 64 und lag am Ende mit 268 Schlägen fünf vor dem schlaggleichen US-Duo Scott McCarron und Scott Parel. Mit seinem neuerlichen Erfolg auf der Tour für Spieler über 50 Jahre egalisierte Langer den Siegrekord von Legende Jack Nicklaus.