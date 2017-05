Champions for Charity: Dirk Nowitzki lädt wieder zum Benefiz-Fußballspiel

erschienen am 05.05.2017



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki lädt zum zweiten Mal zum Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity" zu Ehren von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher in Mainz ein. Neben Nowitzki und Schumachers 18-jährigem Sohn, Formel-3-Pilot Mick Schumacher, treten viele weitere aktive und ehemalige Top-Sportler für den guten Zweck an. Die Erlöse des Spiels kommen der Dirk-Nowitzki-Stiftung und der Keep-Fighting-Initiative zugute.

Fußball-Weltmeister Miroslav Klose und der ehemalige Formel-1-Champion Mika Häkkinen haben bereits zugesagt. "Michael Schumachers Benefiz-Spiele sind legendär und es war immer eine Ehre und ein großer Spaß für mich, dabei sein zu dürfen. Auch in diesem Jahr werden wir die Tradition fortführen und in Michaels Sinn gemeinsam gute und wichtige Projekte unterstützen", sagte Nowitzki.

Bei der Premiere im Juli 2016 verfolgten knapp 25.000 Zuschauer im Stadion von Bundesligist FSV Mainz 05 das Event mit Sportlergrößen wie Lukas Podolski und Formel-1-Pilot Nico Rosberg. Damals besiegte Nowitzkis Team "All Stars" die Elf des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel "Nazionale Piloti" mit 9:6.