Chelsea holt David Luiz von PSG zurÃ¼ck

Chelsea holt David Luiz von PSG zurück

erschienen am 31.08.2016



Der englische Topklub FC Chelsea hat am letzten Tag des diesjährigen Fußball-Transfermarktes durch die Verpflichtung des brasilianischen Nationalspielers David Luiz vom franzöischen Meister Paris St. Germain noch einmal für einen Paukenschkag gesorgt. Beide Vereine bestätigten den Wechsel, für den die Blues Medienberichten zufolge rund 37,7 Millionen Euro an PSG überweisen sollen. 2014 war der 29 Jahre alte Innenverteidiger noch für 58 Millionen Euro von Chelsea nach Paris gegangen.

Hintergrund der spektakulären Rückholaktion sind offenbar Chelseas große Probleme in der Defensive. Außerdem musste Luiz bei PSG befürchten, seinen Stammplatz an seinen Landsmann Marquinhos zu verlieren.