Chelsea mit Rekordsieg am Boxing Day - Arsenal siegt dank Özil-Assist

erschienen am 26.12.2016



Der FC Chelsea siegt und siegt: Mit einem 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth haben die Blues am Boxing Day einen Vereinsrekord mit zwölf Premier-League-Erfolgen in Serie aufgestellt und nehmen die Tabellenführung mit ins neue Jahr. Mesut Özil beschenkte den FC Arsenal in seinem 100. Auftritt in Englands höchster Fußball-Spielklasse mit der Vorlage zum 1:0 (0:0)-Siegtreffer gegen West Bromwich Albion.

Damit halten die Nord-Londoner, bei denen Özils Weltmeister-Kollegen Per Mertesacker und Shkodran Mustafi weiter verletzt fehlten, nach dem 18. Spieltag den Rückstand auf Chelsea (46 Punkte) bei neun Zählern. Noch vor den Gunners steht punktgleich der FC Liverpool. Das Team von Teammanager Jürgen Klopp empfängt Stoke City erst an Dienstag. Auch Manchester City kann mit einem Sieg am Montagabend bei Hull City wieder vor Arsenal rücken.

Arsenal rannte nach zuletzt zwei Niederlagen 87 Minuten lang vergeblich auf das Gästetor an, erst der 23. Torversuch durch den Kopfball des französischen Nationalstürmers Olivier Giroud (87.) fand sein Ziel. Özil hatte die maßgenaue Flanke geschlagen - es war seine 59. direkte Torbeteiligung für Arsenal in der Liga (20 Tore, 39 Assists).

In einem einseitigen Spiel musste Chelsea nicht mehr als nötig tun, um das Dutzend voll zu machen. In Abwesenheit von Torjäger Diego Costa (Gelbsperre) schossen der spanische Welt- und Europameister Pedro (24., 90.+3) sowie Eden Hazard mit seinem 50. Premier-League-Tor (Foulelfmeter, 49.) den Rekordsieg heraus.

Den aktuell zweitbesten Lauf in der englischen Liga hat Manchester United inne, bei dem Weltmeister Bastian Schweinsteiger erneut nicht von Star-Trainer José Mourinho in den Kader berufen wurde. Der Rekordmeister feierte seinen vierten Sieg nacheinander beim 3:1 (1:0) gegen den AFC Sunderland. Daley Blind (39.), Superstar Zlatan Ibrahomovic (82.) und der eingewechselte Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan per Hacke (86.) trafen für United im Old Trafford.

Weiter im freien Fall befindet sich Meister Leicester City. Das Sensationsteam der Vorsaison kassierte beim 0:2 (0:0) gegen den FC Everton durch die Tore der belgischen Nationalspieler Kevin Mirallas (51.) und Romelu Lukaku (90.+1) bereits die neunte Saisonniederlage und liegt mit 17 Punkten nur knapp vor der Abstiegszone. Die Fans der Foxes demonstrierten vor dem Spiel mit 30.000 Masken mit dem Konterfei von Jamie Vardy gegen die Drei-Spiele-Sperre des Torjägers. Auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Robert Huth musste wegen einer Gelbsperre am Zweiten Weihnachtstag zusehen.

Kurzzeit-Nationaltrainer Sam Allardyce erlebte ein durchwachsenes Comeback auf der Premier-League-Bühne. Trotz der Führung durch Yohan Cabaye (26.) verpasste das abstiegsbedrohte Crystal Palace beim FC Watford den Sieg im ersten Spiel nach der Entlassung von Alan Pardew, weil Watford-Torjäger Troy Deeney (71.) vom Elfmeterunkt zum 1:1 (0:1)-Endstand ausglich.