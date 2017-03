Chelsea souverän auf Titelkurs

erschienen am 06.03.2017



Der FC Chelsea scheint auf dem Weg zu seinem sechsten Meistertitel in der englischen Fußball-Liga kaum noch aufzuhalten zu sein. Am 27. Spieltag siegten die Blues im London-Derby bei West Ham United mit 2:1 (1:0) und wahrten ihr Polster von zehn Punkten auf den Tabellenzweiten Tottenham Hotspur.

Eden Hazard (25.) und Torjäger Diego Costa (50.) mit seinem 17. Saisontor trafen für die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte, die seit mehr als zwei Monaten ungeschlagen ist. Manuel Lanzini (90.+2) gelang nur noch der Anschlusstreffer.