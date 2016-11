Chelsea übernimmt Tabellenführung - ManCity daheim wieder nur 1:1

erschienen am 05.11.2016



Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League am elften Spieltag zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Die Blues gewannen zu Hause mit 5:0 (3:0) gegen den FC Everton und lösten mit 25 Punkten Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola an der Spitze ab.

Eden Harard (19./56.), Marcos Alonso (20.), Diego Costa (42.) und Pedro (65.) sorgten für die Entscheidung zugunsten der starken Chelsea-Elf. Dagegen spielte ManCity zum dritten Mal in Folge zu Hause nur 1:1. Ein Last-Minute-Gegentor sorgte für das 1:1 (1:0) gegen den FC Middlesbrough.

Torjäger Sergio Agüero (43.) auf Vorarbeit von Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne hatte das 1:0 erzielt, Maarten De Roon (90.+1) traf zum späten Ausgleich für Boro. ManCity, das mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation antrat, hat jetzt 24 Punkte auf dem Konto. Der Ex-Schalker Leroy Sané saß auf der Bank. Gündogan wurde in der 75. Minute ausgewechselt.

Die ManCity-Verfolger FC Arsenal und FC Liverpool (jeweils 23) sind erst am Sonntag im Einsatz und können an Chelsea und den Citizens vorbeiziehen. Die Gunners treffen im Londoner Derby auf Tottenham Hotspur (13.00 Uhr), Liverpool hat ebenfalls Heimrecht gegen den FC Watford (15.15). Rekordmeister Manchester United gastiert bei Swansea City (16.00).

West Ham United kam derweil gegen Stoke City über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Das Führungstor der Hammers durch Michail Antonio (65.) beantwortete Bojan Krkic (75.) mit dem Ausgleich. Der FC Burnley bezwang Crystal Palace 3:2 (2:0). Der AFC Bournemouth unterlag dem Tabellenletzten FC Sunderland 1:2 (1:1).

SID rd mh